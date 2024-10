Lucas Bravo deutet auf Ausstieg bei "Emily in Paris" hin

Lucas Bravo (36), bekannt für seine Rolle als Gabriel in der Netflix-Serie Emily in Paris, hat in einem Interview mit dem französischen Magazin Le Figaro angedeutet, dass er möglicherweise nicht für eine fünfte Staffel zurückkehren wird. Der Schauspieler drückte seine Unzufriedenheit mit der Serie aus. Er kritisierte, dass diese ein "gutes Unterhaltungsstück" sei, das jedoch auf einem veralteten Konzept aus den 1990er Jahren basiere, in dem Liebende sich ständig trennen und wieder küssen. "Alles basiert auf fehlender Kommunikation. Es ist ein bisschen archaisch", erklärte Lucas und wünschte sich mehr "Pfiff" für seinen Charakter. Er bemängelte auch, dass die Serie nicht die Intelligenz der Zuschauer berücksichtige.

Der Schauspieler, der aktuell in einem französischen Film mit dem Titel "Libre" zu sehen ist, der nächsten Monat auf Amazon Prime erscheinen soll, kritisierte an "Emily in Paris" noch: "Ich habe nicht wirklich Freiheiten. Und da mir anderswo welche gegeben werden, komme ich auf den Geschmack. Das Leben ist kurz. Die Dreharbeiten zu dieser Serie dauern fünf Monate. Will ich diese Zeit opfern, um etwas zu erzählen, das mich nicht stimuliert?" Der Schöpfer der Show, Darren Star (63), hatte im September gegenüber Deadline einige Gedanken zur Entwicklung von Gabriels Rolle in der nächsten Staffel geteilt. Darren sagte, dass Gabriel erkannt habe, dass er Emily, gespielt von Lily Collins (35) nicht so leicht aufgeben wolle, obwohl die beiden am Ende der vierten Staffel eine große Auseinandersetzung hatten. Er vermutete jedoch, dass es für Gabriel noch ungelöste Angelegenheiten in Bezug auf Emily gibt.

Lucas wurde durch seine Rolle in "Emily in Paris" international bekannt. Interessanterweise hätte er die Rolle des Gabriel fast nicht bekommen. Die Serie wurde kürzlich um eine fünfte Staffel verlängert. Privat hält sich Lucas eher bedeckt, doch ist bekannt, dass er ursprünglich aus Nizza stammt und neben der Schauspielerei auch als Model tätig ist. Bevor er zum Schauspiel kam, arbeitete er unter anderem als Barkeeper und brachte so eigene Erfahrungen in seine Rolle ein. Seine Fans schätzen ihn für seine Authentizität und seinen natürlichen Charme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

Anzeige Anzeige

Love Paris / MEGA Lucas Bravo, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige