Wegen Shailene? Lucas Bravo ist aktuell "wirklich glücklich"

Lucas Bravo (37) sorgt mit einer erstaunlichen Aussage für Schlagzeilen: Der Star aus Emily in Paris hat sich möglicherweise erstmals zu seiner angeblichen Beziehung mit Shailene Woodley (33) geäußert. Auf der Premierenfeier des Broadway-Stücks "Good Night, and Good Luck" am vergangenen Donnerstag in New York antwortete er mehrdeutig auf die Frage nach seiner heiß diskutierten Romanze mit der bekannten "Divergent"-Darstellerin. Lucas ließ gegenüber People recht allgemein verlauten: "Ja, ich bin wirklich glücklich." Ob tatsächlich seine Schauspielkollegin einen Anteil daran hat, ist aber unklar.

Die ersten Gerüchte über die vermeintliche Beziehung der beiden TV-Stars begannen zu kursieren, als sie Ende März zusammen in Paris gesichtet wurden. Die zwei zeigten sich dabei besonders vertraut. Hand in Hand spazierten sie durch die Straßen der französischen Hauptstadt, mit passenden grünen Pullovern gegen die kühle Frühlingsluft gewappnet. Zärtliche Gesten wie Umarmungen und ein verliebtes Strahlen konnten die Paparazzi mehrfach festhalten. Zwar haben Lucas und Shailene bisher nach wie vor keine eindeutigen offiziellen Statements zu ihrer Beziehung abgegeben, doch deren glückliches Auftreten in der Öffentlichkeit scheint für sich zu sprechen.

Abseits der vermeintlich romantischen Schlagzeilen hatte der Franzose zuletzt auf eine ganz andere Art Aufsehen erregt. Vor rund drei Monaten sprach Lucas offen darüber, wie unzufrieden er mit der Entwicklung seiner beliebten Rolle als Gabriel in "Emily in Paris" sei. In einem Interview mit IndieWire betonte er seine Enttäuschung: "Es macht mir irgendwie keinen Spaß mehr, zu drehen oder zu sehen, wie eine Figur, die ich so sehr liebe und die mir so viel gebracht hat, langsam in Guacamole verwandelt wird." Dieser Verlust an persönlicher Verbundenheit mit seiner Figur hatte bereits zu Spekulationen über einen möglichen Ausstieg aus der Serie geführt, der jedoch bis dato nicht bestätigt ist.

Getty Images Shailene Woodley, Dezember 2024

Getty Images Lucas Bravo, August 2024

