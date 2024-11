Doch kein Ausstieg: Lucas Bravo bleibt bei "Emily in Paris"

Die Fans der Erfolgsserie "Emily in Paris" können beruhigt aufatmen! Nachdem sich Lucas Bravo (36), der die Rolle des Gabriel verkörpert, zuletzt kritisch zu der Serie äußerte und einen möglichen Ausstieg in Betracht zog, gibt es nun Entwarnung. Der attraktive Chefkoch wird nämlich ganz offiziell für die fünfte Staffel der romantischen Hitshow zurückkehren. Das berichtet jetzt Variety und gibt zudem preis, dass die Dreharbeiten nächstes Jahr im Mai beginnen werden. Diese finden dann mit dem beliebten Cast rund um Hauptdarstellerin Lily Collins (35) in Paris und dem neuen Schauplatz Rom statt.

Trotz aller Freude überrascht die Tatsache, dass Lucas weiterhin ein fester Teil der erfolgreichen Netflix-Serie bleibt, in Anbetracht seiner vergangenen Aussagen dennoch ein wenig. In einem Interview mit dem französischen Magazin Le Figaro drückte der Schauspieler deutlich seine Unzufriedenheit in Bezug auf die Handlung der Serie aus. Er kritisierte, dass die turbulente Liebesgeschichte klischeehaft "auf fehlender Kommunikation" basiere und nicht die Intelligenz der Zuschauer berücksichtige.

Neben seinen Beschwerden hinsichtlich der eher dürftigen Erzählweise betonte er in demselben Interview, dass ihm die Dreharbeiten zur Last fallen. Insbesondere der hohe zeitliche Aufwand sei dem Franzosen ein Dorn im Auge. Der 36-Jährige erläuterte seine Situation offen: "Ich habe nicht wirklich Freiheiten. Und da mir anderswo welche gegeben werden, komme ich auf den Geschmack. Das Leben ist kurz. Die Dreharbeiten zu dieser Serie dauern fünf Monate. Will ich diese Zeit opfern, um etwas zu erzählen, das mich nicht stimuliert?"

Giulia Parmigiani/Netflix © 2024 Lily Collins in "Emily in Paris"

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

