Laut "Emily in Paris"-Schöpfer wollte Lucas nie aussteigen

Die fünfte Staffel von Emily in Paris bringt einen bekannten Namen zurück: Lucas Bravo (37) kehrt in seiner Rolle als Chefkoch Gabriel zurück. Schöpfer Darren Star (63) behauptet in einem Interview mit Deadline, dass der Schauspieler nie geplant habe, die Serie zu verlassen. Der Regisseur deutet an, dass das Liebesleben von Emily (gespielt von Lily Collins, 36) neue, überraschende Wendungen nehmen wird und Gabriel weiterhin eine zentrale Rolle spielen soll. Die Serie wird derzeit in Europa gedreht und verspricht in der kommenden Staffel einige spannende Highlights – auch wenn Lucas in der Vergangenheit Kritik an der Entwicklung seines Charakters geäußert hat.

Noch im vergangenen Oktober hatte der 37-Jährige öffentlich über seine Unzufriedenheit mit der Rolle gesprochen. In Interviews mit IndieWire und Co. bemängelte der Schauspieler, dass Gabriels Weg zunehmend von Melancholie geprägt sei und es ihm an Leichtigkeit und Spielfreude fehle. Diese Missstände hätten ihn sogar ins Grübeln gebracht, ob er die Rolle überhaupt weiter verkörpern wolle. Besonders die fehlende Dynamik und die "depressive" Ausstrahlung seines Charakters seien für ihn herausfordernd gewesen. Doch mittlerweile scheint er die Entwicklung positiver zu sehen: Bei einer Veranstaltung im April zeigte sich der Franzose zuversichtlich und bezeichnete die neue Staffel laut US Magazine als "die beste bisher".

Auch abseits der Kameras läuft es für den Schauspieler offenbar rund. Denn: Lucas scheint in seiner Kollegin Shailene Woodley (33) sein neues Glück gefunden zu haben. Die beiden wurden seit März mehrfach zusammen gesichtet – sogar öffentliche Liebesbekundungen konnten die Fans via Social Media verfolgen. "Ja, ich bin wirklich glücklich", ließ er vor wenigen Wochen im People-Interview verlauten, ohne dabei näher ins Detail zu gehen. Offiziell bestätigt ist die Romanze zwischen Lucas und Shailene aber bislang nicht.

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Getty Images Darren Star, Regisseur

Instagram / lucasnbravo Shailene Woodley und Lucas Bravo im April 2025