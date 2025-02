Diese "Emily in Paris"-Stars sind privat glücklich vergeben

Lily Collins (35) hat in der Netflix-Serie Emily in Paris nicht nur vor der Kamera für romantische Momente gesorgt. Die Schauspielerin, die in der von Darren Star (63) produzierten Serie Emily Cooper spielt, hat im September 2020 einen besonderen Meilenstein erreicht: Sie verlobte sich mit dem Regisseur Charlie McDowell (41). Lily teilte die frohe Nachricht damals mit ihren Fans auf Instagram. Während Lily privat ihr persönliches Happy End gefunden hat, bleibt Lucas Bravo (36), der in der Serie den charmanten Gabriel verkörpert, eher verschwiegen. Zu seinem Liebesleben sagte er gegenüber Glamour 2020 lediglich: "Das ist eine Frage, die ich vielleicht ein anderes Mal beantworten werde."

Die Serie "Emily in Paris", die im Oktober 2020 auf Netflix startete, sorgte bei ihrer Premiere für gemischte Reaktionen. Während einige Zuschauer die Pariser Ästhetik und den leichtfüßigen Charme der Story lobten, fanden andere die Handlung zu unrealistisch. Lily selbst gab 2020 im Gespräch mit Vogue Arabia zu, dass auch sie die Kritik wahrgenommen habe. Doch anstatt entmutigt zu sein, habe das Feedback der Zuschauer dem Team die Möglichkeit gegeben, sich mit der zweiten Staffel weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die Dreharbeiten für die Serie scheinen jedoch strikte Grenzen für Lucas Bravo zu setzen. Der Schauspieler stellte klar, dass er am Set beruflich bleibt: "Ich habe eine Regel, wenn es um meine Kollegen geht. Sobald wir am Set sind, ist es ein Arbeitsplatz, und ich möchte es professionell halten."

Lucas gewährte seinen Fans Ende 2022 jedoch einen seltenen Einblick in sein sonst so verschwiegenes Privatleben. Auf dem glamourösen "Moët & Chandon Effervescence"-Event in Berlin überraschte der Schauspieler mit einer romantischen Enthüllung: Er war vergeben! Mehr als dieses intime Detail wollte Lucas damals jedoch nicht preisgeben. "Ich liebe sie sehr", sagte er mit einem glücklichen Lächeln und ließ seine Bewunderer damit in Spannung. Diese Offenbarung kam für viele Fans des "Emily in Paris"-Stars unerwartet. Schließlich hatte Lucas sich stets zurückhaltend über sein Liebesleben geäußert. In der glitzernden Welt der Serie bleibt der echte Lucas damit erfreulich mysteriös, während seine Rolle als Gabriel so manche Herzen höherschlagen lässt.

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepartner

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

