Offiziell? Lucas Bravo teilt süßes Bild mit Shailene Woodley

Mit einer Reihe privater Schnappschüsse von ihrer Reise durch das kalifornische Slab City machen Shailene Woodley (33) und Lucas Bravo (37) offenbar ihre Beziehung ganz offiziell – zumindest im Netz. Der beliebte Emily in Paris-Star teilt mit seinen Followern auf Instagram nicht nur farbenfrohe Eindrücke von der legendären Salvation Mountain, sondern auch bislang unveröffentlichte Paarbilder mit der "Divergent"-Darstellerin. Zu den Highlights der Bildergalerie gehören vor allem ein Selfie, das die Schauspieler beim Relaxen im Gras zeigt, und ein weiteres Foto, auf dem das vermeintliche Paar gemeinsam mit einer Bekannten zu sehen ist.

Auf einem weiteren Schnappschuss halten Shailene und Lucas romantisch Händchen. Die Fotos begeistern vor allem die zahlreichen Follower der Schauspieler. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Begeisterung und Glückwünschen – zahlreiche Nutzer feiern den sogenannten "Hard Launch" der Romanze und schwärmen regelrecht vom Liebesglück der beiden. "Lucas, du hast Glück, ein so tolles Mädchen wie Shailene zu haben, das wiederum Glück hat, dich zu haben", freut sich ein User.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Lucas in einem Interview mit People erstmals angedeutet, wie glücklich er aktuell sei, und damit die Gerüchteküche weiter angeheizt. Bisher verrieten weder Shailene noch er selbst viel über ihr Liebesleben in der Öffentlichkeit. In den vergangenen Tagen wurden die beiden besonders vertraut in Paris erwischt – Hand in Hand, mit verliebtem Lächeln und flüchtigen Umarmungen. Ganz offiziell haben sie ihre Liebe bisher allerdings nicht gemacht.

Instagram / lucasnbravo Shailene Woodley und Lucas Bravo im April 2025

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

