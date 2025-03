Filmstars Shailene Woodley und Lucas Bravo daten sich wohl

Sind Shailene Woodley (33) und Lucas Bravo (36) etwa das neueste Schauspieler-Traumpaar? Das deuten jetzt zumindest aktuelle Fotos der "Die Bestimmung"-Darstellerin und des Emily in Paris-Stars an. Auf mehreren Schnappschüssen, die People vorliegen, spazieren die beiden Arm in Arm durch Paris – und wirken ziemlich vertraut. Während Lucas seinen Arm um Shailene gelegt hat, lächelt diese glücklich und umfasst seine Hand mit ihren Fingern.

Auf einem weiteren Foto schlendern der Serienstar und Shailene händchenhaltend durch die Gassen der Stadt der Liebe. Währenddessen sind beide in legerer Kleidung gehüllt: Der Gabriel-Darsteller trägt eine senffarbene Wollmütze, eine dicke Lederjacke sowie einen grünen Pulli und eine dunkle Hose. Seine Begleitung ist hingegen in einem schwarzen Mantel, helle Hosen und einem weiten, ebenfalls grünen Oberteil gekleidet. Außerdem trägt Shailene ihre Haare in einem Halb-Dutt und verzichtet auf Make-up.

Obwohl die Paparazzifotos für sich sprechen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt, ob tatsächlich etwas zwischen den beiden läuft. Zuletzt deutete Shailene aber zumindest an, dass sie dafür offen ist, einen Partner an ihrer Seite zu haben, mit dem sie eine Familie gründen könne. "Einer meiner größten Träume ist, Mutter zu werden", verriet sie im Dezember vergangenen Jahres in einem Interview mit Outside.

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Getty Images Shailene Woodley im Juli 2024

