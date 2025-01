Lucas Bravo mag seine Rolle in "Emily in Paris" nicht mehr

Dank seiner Rolle als Gabriel in der Netflix-Serie Emily in Paris konnte Lucas Bravo (36) in der internationalen Filmbranche Fuß fassen. Seit Beginn der Show ist der Franzose schon dabei – doch in letzter Zeit wird immer wieder gemunkelt, dass Lucas möglicherweise aussteigen will. Im Gespräch mit IndieWire erklärt der Schauspieler nun, dass er tatsächlich sehr unzufrieden damit ist, wie sich sein Charakter über die Jahre hinweg entwickelt hat. "Es macht mir irgendwie keinen Spaß mehr, zu drehen oder zu sehen, wie eine Figur, die ich so sehr liebe und die mir so viel gebracht hat, langsam in Guacamole verwandelt wird. Ich habe mich wirklich von [Gabriel] entfernt", erklärt er. Am Anfang sei der charmante Serienkoch ihm noch sehr ähnlich gewesen, jetzt könne er nichts von sich selbst mehr in ihm finden.

Lucas habe versucht, sich selbst in das Skript einzubringen. Das sei ihm allerdings nicht erlaubt, wie er beklagt. "Ich habe über mehrere Staffeln hinweg versucht, Nuancen einzubringen, aber wir haben am Set nicht viele Freiheiten. Wir können nicht ein Wort oder eine Emotion ändern. Sie wissen, was sie wollen, und wir müssen uns einfach fügen", bemängelt er. Das wäre auch der Grund, warum er seine Rückkehr zur Show infrage gestellt hatte. Sein Vertrag hatte nämlich eigentlich nach Staffel 4 geendet. "Ich möchte unbedingt sehen, ob Gabriel wieder zu seinem lustigen, frechen, verspielten und lebendigen Wesen zurückfindet. Es ist eine Komödie, alle um mich herum haben Spaß, alle springen herum, und ich versinke nur langsam in Gott weiß was", merkt er jedoch auch an.

Noch im November hieß es ganz offiziell, dass Lucas auf jeden Fall zur Show zurückkehren würde. Variety berichtete damals, dass der beliebte Cast komplett – inklusive Lucas – im kommenden Mai mit den Dreharbeiten beginnen wird. Der Schauplatz für die neue Staffel sei allerdings diesmal nicht nur Paris, sondern auch Rom. Obwohl die Hauptfigur Emily Cooper am Ende der vierten Staffel nach Rom gezogen ist, spoilerte das Magazin bereits, dass sie in die Stadt der Liebe zurückkehren wird.

Getty Images Lucas Bravo im August 2024

Netflix / Giulia Parmigiani Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) und Emily Cooper (Lily Collins) und in "Emily in Paris"

