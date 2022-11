Sarah und Dominic Harrison feiern ihren fünften Hochzeitstag

Im Hause Harrison gibt es heute allen Grund zum Feiern! Sarah Harrison (31) und ihr Mann Dominic (31) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben: Die YouTuber haben ihr Glück nicht nur mit den beiden Töchtern Mia Rose (4) und Kyla (2) gekrönt, sondern sind auch aus dem kalten Deutschland in die sonnige Metropole Dubai gezogen. Jetzt zelebrierte das Paar seine Liebe: Heute feiern Sarah und Dominic nämlich bereits ihren fünften Hochzeitstag!

Anlässlich des Jubiläums teilte Sarah ein emotionales Throwback-Video von der Hochzeit auf Instagram. "Ich liebe ihn so sehr und bin dankbar für diese Beziehung", schwärmte die zweifache Mutter zudem in ihrer Story und richtete rührende Worte an ihren Mann Dominic: "Schatz, ich finde es einfach krass, dass wir fünf Jahre verheiratet sind, zusammen sind wir ja schon länger. Jetzt haben wir zwei Kinder, wohnen in Dubai."

Welche Pläne Sarah und Dominic für ihren Hochzeitstag haben, verrieten sie bislang noch nicht. Allerdings sieht es ganz danach aus, als würden sie sich einen ruhigen Pärchentag gönnen: Morgens genehmigten sich die beiden nämlich bereits ein ausgiebiges Frühstück unter der heißen Sonne Dubais.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia im März 2022

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer-Paar

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Februar 2022

