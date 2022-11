So quetschte sich Kim Kardashian in das Marilyn-Monroe-Kleid

Kim Kardashian (42) nahm für das perfekte Outfit einiges auf sich! Für die diesjährige Met Gala setzte sich die Reality-TV-Bekanntheit etwas ganz Besonderes in den Kopf: Sie wollte unbedingt das berühmte Kleid von Marilyn Monroe (✝36) tragen, in dem die Schauspielerin 1962 ein Geburtstagsständchen für John F. Kennedy (✝46) sang. Weil der Unternehmerin das Kleid jedoch nicht gepasst hatte, legte sie sich mächtig ins Zeug. Kims krasse Diät- und Trainingsroutine wurde nun bei The Kardashians gezeigt!

In der neuen Folge der beliebten Realityshow bekommen die Zuschauer einen Einblick in die Zeit vor der diesjährigen Met Gala – und können dabei zusehen, wie viel Arbeit es Kim kostete, um in das Originalkleid zu passen. Neben einem harten mehrwöchigen Training im Voraus und einem Saunaanzug, der sie zum Schwitzen brachte, sieht man auch, wie die Anprobe des Kleids vonstattenging. Weil das Kleid zunächst nicht vollständig über ihren Hintern gepasst hatte, musste Kim mithilfe von drei weiteren Personen in das Outfit gequetscht werden.

Auch Pete Davidson (28) war bei der Anprobe mit von der Partie – das konnten Kims Follower zum damaligen Zeitpunkt auf den Social-Media-Accounts der Unternehmerin verfolgen. In der Show fehlte jedoch jede Spur von Kims damaligen Freund. Es scheint also ganz so, als wäre der Komiker nach ihrem Liebes-Aus aus der Serie rausgeschnitten worden.

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian, Mai 2022

