Nach Kim-Trennung: Wurde Pete Davidson aus Serie gestrichen?

Wo ist Pete Davidson (28)? Aktuell flimmert die zweite Staffel von The Kardashians über die Bildschirme. Dabei können sich Fans Woche für Woche über neue spannende Einblicke in das Privatleben der berühmten Kardashian-Jenner-Familie freuen. Während der Dreharbeiten für ihre neue Serie bandelte Kim Kardashian (42) gerade mit dem Saturday Night Live-Star an. Nach der Trennung wurde Pete jedoch offenbar aus der Serie gestrichen!

Auch in der aktuellen Folge dreht sich alles um Kims Vorbereitungen für die Met Gala 2022. Wie man zu diesem Zeitpunkt öffentlich im Netz sah, begab sich die 42-Jährige damals gemeinsam mit ihrem Liebsten auf den Weg nach Orlando, um das berühmte Kleid von Marilyn Monroe (✝36) anzuprobieren. Diese Szenen können Fans nun auch in der neuesten Folge sehen – doch von Pete fehlt jede Spur. Statt seinem Gesicht oder seiner Stimme konnte man lediglich einen kurzen Blick auf den Oberkörper des Komikers werfen. Ob Pete nach der Trennung extra aus den Folgen geschnitten wurde?

Böses Blut fließt nach der Trennung zwischen den beiden jedoch nicht – immerhin sollen Kim und Pete noch immer regelmäßig in Kontakt stehen. "Sie reden immer noch viel miteinander, sie sind gute Freunde und lachen viel – er hält zu ihr und sagt ihr, dass er für sie sofort in ein Flugzeug springen würde", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus. Dennoch wolle Kim aktuell nichts Festes.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson im Juni 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de