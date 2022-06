Kim Kardashian (41) hat in den vergangenen Wochen ziemlich viel Hate kassiert. Der Grund: Um in ihr Met Gala-Kleid reinzupassen, hatte sich die Reality-TV-Bekanntheit einer drastischen Diät unterzogen und satte sieben Kilo in drei Wochen abgenommen. Dabei handelte es sich um ein originales Kleid von Marilyn Monroe (✝36). Für viele ist der radikale Gewichtsverlust der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ein absolutes No-Go! Nun wehrt sich Kim gegen die Kritik!

Nachdem sich bereits Kims Personal Coach öffentlich meldete, positionierte sich nun auch die Vierfach-Mama zu ihrem Gewichtsverlust. "Ich habe nichts Ungesundes getan", stellte Kim im Gespräch mit der New York Times klar. Dabei verglich sie sich mit dem Schauspieler Christian Bale (48), der für seine Rolle in "The Machinist" auch extrem viel Gewicht verloren hat. "Ok, Christian Bale kann das für eine Filmrolle machen, das ist also akzeptabel", scherzte sie.

Über Kims Abnehm-Action haben sich nicht nur die Internet-User, sondern auch einige Hollywood-Stars aufgeregt. Vor allem Lili Reinhart (25) hat sich öffentlich gegen die Unternehmerin gestellt und ihr vorgeworfen, ungesunde Körpermaßstäbe zu fördern. "Das ist so falsch, so abgefuckt auf 100 verschiedenen Ebenen, offen zuzugeben, dass man wegen der Met Gala gehungert hat, wenn man verdammt nochmal weiß, dass Millionen junger Männer und Frauen zu einem aufschauen und jedes Wort glauben, was man sagt", ärgerte sich die Riverdale-Darstellerin in ihrer Instagram-Story.

