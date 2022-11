Stress mit Sam Asghari? Britney Spears hat großen Streit

Was ist bei Britney Spears (40) los? Im November 2021 wurde die Vormundschaft durch den Vater der Sängerin aufgehoben. Seitdem kann die Entertainerin wieder ein selbstbestimmtes Leben führen. Und eines der ersten Dinge, die sie tat, war, ihren Freund Sam Asghari (28) zu heiraten. Im Juni dieses Jahres gaben sich die beiden das Jawort. Doch nun hat Britney offenbar Streit mit einer geliebten Person – etwa mit Sam?

Auf Instagram teilte sie ein Foto von Khloé Kardashian (38) aus "Entertainment Tonight" mit einem Zitat: "Wenn ich im Koma liege, lasse ich mir immer noch einmal pro Woche die Nägel machen und das steht in meinem Testament." Dazu verfasste Britney einen eigenen Text und gestand: "Heute Morgen hatte ich einen großen Streit mit jemandem, den ich liebe. Es hat mich buchstäblich in Stücke gebrochen. Ich habe noch nie so sehr in meinem Leben geweint!"

Daher konnte sie erst einmal nicht aufstehen, besann sich dann aber eines Besseren: "Ich werde nicht im Bett liegen und der anderen Person die Genugtuung geben, meinen ganzen Tag zu ruinieren! Ich habe es verdient, meine Nägel machen zu lassen", stellte Britney fest. Die Pop-Sängerin verriet allerdings nicht, mit wem sie Streit hat.

Getty Images Britney Spears, Oktober 2018

