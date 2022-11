Zara Tindall würgte ihren Mann Mike bei Geburt fast zu Tode

Die Kraft seiner Frau übermannte ihn beinahe! Der ehemalige Rugby-Spieler Mike Tindall (44) war durch die Heirat mit Queen Elizabeths (✝96) Enkelin Zara Tindall (41) vor elf Jahren Mitglied der königlichen Familie geworden. Aktuell macht der Brite mit seiner Teilnahme am UK-Dschungelcamp auf sich aufmerksam. Dort plauderte der dreifache Vater jetzt aus, dass Zara ihn bei der überraschenden Hausgeburt ihres Sohnes offenbar fast erwürgte.

Im Gespräch mit seinen Camp-Kollegen Scarlette Douglas und Boy George (61) packte der 44-Jährige jetzt ganz offen über sehr private Erlebnisse aus. Sein Sohn Lucas war vergangenes Jahr bei einer Hausgeburt auf die Welt gekommen. Zara hatte dabei wohl solche Schmerzen gehabt, dass Mike auch darunter leiden musste. "Sie hat mich fast zu Tode gewürgt. Man kann ja nichts sagen, oder? 'Kannst du loslassen, du tust mir wirklich weh?!'", fragte der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72) scherzhaft.

Die Royals halten ihr Privatleben normalerweise weitestgehend unter Verschluss. Das ist wohl auch der Grund, warum Mikes angeheiratete Verwandte über seine Teilnahme an dem TV-Format nicht erfreut sein sollen. Die Royal-Expertin Angela Levin hatte gegenüber The Sun vermutet: "Ich denke, das bringt die königliche Familie in Verruf."

Getty Images Zara Tindall, Mia Grace Tindall und Mike Tindall

Getty Images Zara und Mike Tindall beim Platinjubiläum in London, 2022

Getty Images Mike Tindall, Ex-Rugby-Profi

