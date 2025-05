Zara Tindall: Darum will sie keine royale Rolle übernehmen

Zara Tindall (44), Tochter von Prinzessin Anne (74) und äußerst beliebtes Mitglied der britischen Königsfamilie, möchte in Zukunft keine größere royale Rolle übernehmen, wie es in der neuesten Folge des Podcasts "A Right Royal Podcast" diskutiert wurde. Obwohl sie oft mit Begeisterung bei öffentlichen Auftritten, sowohl royalen als auch nicht-royalen, gesehen wird, bleibt sie der unauffälligeren Rolle treu. Nach ihrer Teilnahme an einer Gartenparty im Buckingham-Palast zur Unterstützung des Prinzen und der Prinzessin von Wales entfachte sich erneut die Diskussion darüber, ob Zara künftig eine dominantere Rolle im Dienste der Krone einnehmen könnte.

Der Royal-Autor Robert Jobson erklärte in der Podcast-Folge, dass finanzielle Aspekte hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Zara stehe auf keinem offiziellen königlichen Gehaltszettel, was ihr die Freiheit lasse, ihre eigenen Projekte und kommerziellen Engagements zu verfolgen. Eine formalisierte Position innerhalb der königlichen Familie könnte dies jedoch einschränken, da dann kritische Stimmen aufkommen könnten, wenn sie weiterhin Geschäftsanbahnungen außerhalb ihrer royalen Verpflichtungen eingehe. "Das würde die Dinge nur komplizieren", sagte Robert. Diese Ungebundenheit soll Zara ermöglichen, weiterhin etwa bei Veranstaltungen wie dem Royal Ascot oder mit anderen persönlichen Projekten präsent zu sein.

Seit ihrem Eintritt ins öffentliche Rampenlicht hat Zara stets einen individuellen Weg eingeschlagen. Als professionelle Sportlerin und dreifache Mutter balanciert sie das Familienleben mit ihren beruflichen Interessen. Im Gegensatz zu anderen Royals hat sie nie einen offiziellen Titel getragen, was ihr einen relativen Freiraum innerhalb der Monarchie verschafft. Freunde und Beobachter schätzen ihre bodenständige und unabhängige Art, die sie trotz ihrer Abstammung zur Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) stets bewahrt hat. Es scheint, dass Zara mit dieser Balance aus königlichem und privatem Leben längst ihre perfekte Mischung gefunden hat.

Getty Images Zara Tindall, britische Royal

Getty Images Prinz William, Zara Tindall und Prinz Harry im Juni 2016

