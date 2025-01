Könnte sich Zara Tindall etwa Olympia-Rückkehr vorstellen?

Zara Tindall (43) und ihr Ehemann Mike Tindall (46) wurden bei einer glamourösen Party im Rahmen des Magic Millions Pferderenn-Events an der australischen Gold Coast gesichtet. Das royale Paar, das regelmäßig zu Jahresbeginn als Botschafter des Events teilnimmt, feierte dabei unter anderem mit Nacho Figueras (47) und dessen Ehefrau Delfina Blaquier (44). Nacho, ein enger Freund von Prinz Harry (40), den er bereits als seinen Bruder bezeichnete, und Delfina, eine Freundin von Meghan Markle (43), teilten ausgelassen Momente mit Zara und Mike. Später waren die vier auch gemeinsam auf dem Polofeld zu sehen.

Zara, die eine olympische Silbermedaillengewinnerin im Vielseitigkeitsreiten ist, äußerte sich während ihres Aufenthalts in Australien laut Mirror zu möglichen künftigen Ambitionen bei den Olympischen Spielen. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, erneut teilzunehmen – etwa bei den Spielen 2032 in Brisbane – erklärte sie: "Ich würde liebend gern bei weiteren Olympischen Spielen dabei sein. Aber selbst wenn nicht, ich hatte das Glück, bei meinen Heimspielen in London dabei zu sein." Zudem betonte sie in einem Interview, wie sehr sie ihre Liebe zum Pferdesport ihrer Mutter, Prinzessin Anne (74) sowie ihrer Großmutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), verdankt. Letztere habe eine Leidenschaft für Pferderennen und die Zucht entwickelt, was sie oft mit ihrer Familie teilte.

Zara und Mike, die sowohl eng mit Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) verbunden sind als auch eine Vergangenheit als Spitzensportler teilen, genießen es offensichtlich, ihre Liebe zu Pferden mit ihren royalen Wurzeln zu verbinden. Vor ihrer Australien-Reise wurde die Familie Tindall bei den Cheltenham-Rennen in Großbritannien gesehen, wo sie das neue Jahr mit ihren drei Kindern Mia (10), Lena (6) und dem lebhaften Lucas (3) einläuteten. Gemeinsam feuerten sie gut gelaunt die Rennpferde an. Die Liebe zu Pferden scheint nicht nur eine royale Familientradition zu sein, sondern auch ein verbindendes Element in Zaras Leben und Karriere.

Getty Images Zara Tindall beim Magic Millions Barrier Draw, Januar 2024

Getty Images Mike und Zara Tindall im Juni 2021

