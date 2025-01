Zara Tindall entgeht haarscharf schwerem Unfall mit Pferd

Zara Tindall (43) entging bei einem PR-Event in Australien nur knapp einer schweren Verletzung. Während eines Fotoshootings an der Gold Coast für die Magic Millions Races, bei denen sie als Botschafterin fungiert, geriet ein Pferd plötzlich außer Kontrolle. Wie die Daily Mail berichtet, bäumte sich das Tier auf und stürzte auf Zaras Schulter, wodurch sie zur Seite geworfen wurde. Der zuständige Jockey konnte das Pferd wieder bändigen – und Zara gelang es im letzten Moment, aus der Gefahrenzone zu springen. Augenzeugen berichteten, dass die Szene erschreckend gewesen sei, doch glücklicherweise blieb die Royal-Lady unverletzt.

Der Vorfall ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von Reitunfällen in Zaras Familie. Ihre Mutter, Prinzessin Anne (74), war erst vor sechs Monaten von einem Pferd am Kopf getroffen worden – was zu einer leichten Gehirnerschütterung sowie zu Erinnerungslücken führte. Gleichzeitig hatte die 43-Jährige selbst bereits im vergangenen Jahr Pech im Sattel: Bei den Burghley Horse Trials im September stürzte sie während eines Wettbewerbs und musste diesen vorzeitig abbrechen. Trotz all dieser Zwischenfälle bleibt die leidenschaftliche Reiterin ihrer sportlichen Leidenschaft treu und ist regelmäßig bei wichtigen Reitveranstaltungen aktiv.

Die Reise nach Australien ist für Zara und ihren Ehemann Mike Tindall (46) eine besondere Tradition: Dort haben sie sich im Jahr 2003 in einer Bar in Sydney kennengelernt. Das Paar verbringt aus beruflichen und privaten Gründen viel Zeit in Down Under, wo sie auch schon Weinproben genossen und luxuriöse Shoppingtouren unternommen haben. Die beiden sind seit 2011 verheiratet und haben drei Kinder: Mia, Lena und Lucas. Während Zara sich mit Botschaftertätigkeiten und Reitevents einen Namen gemacht hat, unterhält Mike, der ehemalige Rugbyspieler und Podcast-Moderator, das Publikum mit seinem humorvollen Kommentar bei Veranstaltungen wie den Magic Millions.

Getty Images Prinzessin Anne bei einer Zeremonie in Portsmouth

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall im Juni 2013