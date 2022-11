Angebote abgelehnt: Beendet Sandra Bullock ihre Karriere?

Sandra Bullock (58) scheint ihre Schauspielkarriere im Moment hinten anzustellen! Seit ihrer Darstellung in dem Actionhit "Speed" an der Seite von Keanu Reeves (58) und Dennis Hopper (✝74) ist sie aus Hollywood kaum mehr wegzudenken. Für "Blind Side – Die große Chance" wurde die US-Amerikanerin sogar mit dem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt war sie in "Bullet Train" und "The Lost City" zu sehen. Jetzt soll es um Sandra aber erst mal ruhig werden...

An Angeboten soll es der 58-Jährigen nicht mangeln. Wie RadarOnline berichtet, habe der Filmstar schon zahlreiche lukrative Rollenangebote abgelehnt. Bereits seit dem Frühsommer soll sie für geschäftliche Anfragen "geschlossen" haben. "Sie sagt zu allem Nein – sogar zu Jobs, die Millionen für nur ein paar Tage Arbeit zahlen", plauderte ein Insider aus. In Hollywood munkle man bereits, ob sie je wieder zurückkehren wird. "Die Leute machen sich Sorgen, dass sie auf einen dauerhaften Ruhestand zusteuert", merkte die Quelle an.

Schon im März hatte Sandra angedeutet, kürzertreten zu wollen. "Ich bin so ausgebrannt. [...] In absehbarer Zukunft möchte ich einfach 24/7 bei meinen Babys und meiner Familie sein", hatte die zweifache Mutter im Interview mit Entertainment Tonight erklärt. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich Sandra aus dem Rampenlicht zurückzieht. Schon 2009 bis 2013 hatte sie eine Auszeit eingelegt.

