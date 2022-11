Khloé Kardashian verbringt Feiertage mit Ex Tristan Thompson

Khloé Kardashian (38) wird die bevorstehenden Feiertage mit Tristan Thompson (31) verbringen, aber nur unter einer Bedingung. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Basketballer sind erst vor Kurzem Eltern eines Sohnes geworden – und das, obwohl sie seit fast einem Jahr getrennt sind. Zuletzt teilte Khloé den ersten Schnappschuss ihres kleinen Jungen: Seine Schwester True Thompson (4) hält ihn liebevoll auf dem Arm. Die vier werden nun wohl auch die kommenden Feiertage miteinander verbringen.

HollywoodLife erfuhr von einer Quelle, dass Tristan Interesse bekundet hat, die Feiertage mit seiner Ex und seinen beiden Kindern zu feiern. "Trotz der Probleme, die Khloé und Tristan in der Vergangenheit hatten, war sie in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, eine gesunde Beziehung mit ihm aufrechtzuerhalten", teilte der Insider mit. "Khloé hat sich noch nicht ganz entschieden", fügte der Insider über die bevorstehenden Feiertage hinzu, "aber sie hat das Gefühl, dass es kein Problem wäre, gemeinsam als Familie zu feiern."

Eine andere Quelle bestätigte gegenüber Hollywood Life, dass das Ex-Paar über die Feiertage zusammen sein wird. "Er ist der Vater ihrer Kinder und ihre Familie weiß, dass er in dieser Rolle sehr engagiert ist", erklärte der Insider. "Was zwischen Khloé und Tristan passiert ist, ist Schnee von gestern. Aber Khloé stellt die Bedürfnisse ihrer Kinder vor ihre eigenen und ihre Kinder brauchen während der Feiertage so viel Liebe von beiden Elternteilen wie möglich."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Tochter True und ihr Sohn

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

