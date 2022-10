Khloé Kardashian teilt erstes Foto ihres Sohnes seit Geburt!

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen! Erst im Juli wurde bekannt, dass Khloé Kardashian (38) und ihre Ex Tristan Thompson (31) erneut Eltern werden. Nur drei Wochen später kam das zweite Kind der Unternehmerin und des Sportlers via Leihmutter zur Welt. Lediglich einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus teilte die Zweifachmama seither von ihrem kleinen Sohn. Nun überraschte Khloé ihre Fans mit einem neuen Foto ihres Babys!

Auf Instagram teilte die 38-Jährige einen süßen Schnappschuss ihrer beiden Kinder in ihren Halloween-Kostümen. Voller Stolz hält ihre Tochter True (4) auf dem Bild ihren kleinen Bruder auf dem Arm und lächelt dabei glücklich in die Kamera. Das Gesicht des Kleinen, der als Tigger verkleidet ist, ist auf der Aufnahme jedoch nicht zu sehen.

Die Fans des Keeping up with the Kardashians-Stars sind außer sich vor Freude. "Oh mein Gott, wie süß! Ich habe erst gedacht, sie hält ein Kuscheltier. Ich kann es nicht erwarten, ihn zu sehen", freute sich eine Followerin. Die Mehrheit ihrer Bewunderer ist jedoch vor allem an dem Namen des Kleinen interessiert. "Sie sind so süß! Was ist sein Name?", fragte ein Fan.

Khloé Kardashian, Reality-TV-Darstellerin

Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Khloé Kardashian im Mai 2022

