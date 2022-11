"Wechseljahre": Michelle Obama packt über ihre Menopause aus

Michelle Obama spricht ganz offen über ihre Wechseljahre. Bis 2017 war die 58-Jährige als Ehefrau des 44. US-Präsidenten Barack Obama (61) die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. In dieser Zeit begeisterte sie ihre Fans mit ihrer offenen und herzlichen Art. Auch über die negativen Seiten ihrer Position sprach sie offen. So gestand Michelle, dass sie während der Amtszeit ihres Mannes an Depressionen gelitten habe. Nun packte die Anwältin auch über ihre Menopause aus.

Michelle plauderte aus, dass sie zusammen mit einigen ihrer Freundinnen "durch die Wechseljahre geht" und dass sie glaubt, dass die "Informationen spärlich sind". Die zweifache Mutter erklärte, dass sie mit ihren Freundinnen über besorgniserregende Themen wie Hitzewallungen spreche. "Ich habe mich früher nie gewogen. Ich versuche nicht, mich an Zahlen zu halten, aber wenn man in den Wechseljahren ist, hat man dieses schleichende Gefühl, dass man es einfach nicht bemerkt", fügte die 58-Jährige im Gespräch mit People hinzu.

"Wir sind alle in den Wechseljahren mit dehnbaren Taillen-Bändern und unserer Athleisure-Kleidung, und wenn man aufschaut, passt man nicht mehr in die Outfits, die man letztes Jahr hatte. Ich muss achtsamer sein, nicht zwanghaft, aber achtsamer", erzählte Michelle weiter. Daher habe sie auch mit einer Hormonersatztherapie begonnen. "Ich glaube, meine Haut fühlt sich immer noch gesund an. Mein Haar ist immer noch in meinem Kopf. Das sind die Dinge, für die ich mich glücklich schätzen muss", hielt die ehemalige First Lady fest.

