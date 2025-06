Obamas holen sich Beziehungsratschläge bei Bruce Springsteen

Die ehemalige First Lady Michelle Obama (61) hat enthüllt, dass sie und ihr Ehemann Barack Obama (63) sich in ihrer Ehe von Bruce Springsteen (75) und seiner Frau Patti Scialfa (71) inspirieren lassen. Dies berichtete Michelle in ihrem Podcast "IMO", in dem der Rockstar und langjährige Freund der Obamas zu Gast war. "Ihr seid schon lange Mentoren für mich und Barack", gestand Michelle gegenüber Bruce. Die beiden Paare sind seit Jahren eng befreundet, und die Obamas bewundern besonders die Fähigkeit von Bruce und Patti, ihre beiden kraftvollen Persönlichkeiten harmonisch zu vereinen. Seit 1991 sind der Musiker und seine Frau verheiratet und Eltern von drei Kindern.

Bruce zeigte sich überrascht über das Lob, konnte aber auch Einblicke in die Herausforderungen ihrer Ehe geben. Patti, die ebenfalls Teil seiner Band ist, wurde 2018 mit einer seltenen Blutkrebserkrankung diagnostiziert. Trotz dieser Herausforderung tritt sie gelegentlich noch mit Bruce auf, so wie kürzlich bei seiner Tournee. Michelle verriet im Gespräch mit dem Musiker zudem, dass die enge Freundschaft zu den Springsteens ihr dabei helfe, schwierige Gespräche mit Ehemann Barack besser zu meistern. Gemeinsam mit ihm und ihren beiden Töchtern, Malia und Sasha, führt sie ein eng verbundenes Familienleben.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die enge Verbindung zwischen den Obamas und Bruce Springsteen. Die Obamas sind nicht nur Fans seiner Musik, sie begleiten ihn gelegentlich auch auf seinen Konzerten. Bei einer Europa-Tournee stand Michelle sogar selbst mit der Rocklegende auf der Bühne. Bruce, auch bekannt als "The Boss", und seine Frau Patti scheinen also nicht nur durch ihre Musik zu inspirieren, sondern auch durch die Offenheit, mit der sie ihre starke Partnerschaft leben und teilen.

Instagram / BarackObama Barack und Michelle Obama

Collage: Getty Images / Getty Images Collage: Michelle Obama und Bruce Springsteen 2023

