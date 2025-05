Krisengerüchte: Barack und Michelle Obama zusammen gesehen

Barack Obama (63) und Michelle Obama (61) wurden jetzt laut TMZ gemeinsam in New York City gesichtet, wie Bilder zeigen. Das sorgt für Aufsehen unter den Fans des ehemaligen Präsidentenpaares. Am Dienstagabend verließen sie das Restaurant des The Lowell Hotels in Midtown Manhattan und wurden dabei von Fotografen abgelichtet. Michelle lächelte überglücklich, während sie voranging und Barack folgte. Die beiden stiegen anschließend in ein wartendes SUV. Begleitet wurden sie dabei von ihrem Sicherheitsdienst.

In den letzten Monaten hatte es Gerüchte gegeben, dass es in ihrer Ehe kriseln könnte, da sie nur selten zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Michelle wurde besonders bei einigen wichtigen Events, die Barack besuchte, vermisst, was Spekulationen über einen möglichen Bruch zwischen ihnen anheizte. Ihr letztes gemeinsames öffentliches Auftreten liegt laut TMZ bereits einige Wochen zurück, als die beiden im April zusammen in Washington, D.C. auf einem Date gesehen wurden. Die aktuellen Fotos scheinen jedoch ein anderes Bild zu zeichnen und lassen vermuten, dass es sich bei den Trennungsgerüchten wohl um unbegründete Aufmerksamkeit aus den Boulevardmedien handelt.

Michelle hatte kürzlich im Podcast "Work in Progress" klargestellt, dass sie sich durch ihre neue Lebensphase stärker auf persönliche Freiheiten konzentrieren wolle. Sie erklärte, dass ihre Eigenständigkeit nicht als Zeichen einer Krise interpretiert werden sollte. Als Paar sind Barack und Michelle seit Jahrzehnten eine Inspiration für viele und wirken trotz der an sie gestellten Erwartungen und der ständigen Beobachtung durch die Öffentlichkeit eng verbunden. Ihr strahlendes Auftreten in New York scheint diese Verbindung nun einmal mehr zu bestätigen.

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama

