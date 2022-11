Erste Woche: So meistert Rebel Wilson den Alltag mit Baby!

Hat Rebel Wilson (42) den Dreh als Neu-Mama schon raus? Vor wenigen Tagen sorgte die Schauspielerin für eine faustdicke Überraschung: Mithilfe einer Leihmutter begrüßte sie ihr allererstes Kind auf der Welt. Ihrer Community gewährte die Blondine auch gleich mal einen Blick auf Töchterchen Royce Lillian – die Kleine soll Rebel total verzaubert haben. Nun verriet sie, wie sie sich als frisch gebackene Mama schlägt!

Via Instagram gab die 42-Jährige ihren Fans nun ein kleines Update: "Eine Woche Mutterschaft ist bereits vorbei." Von Füttern bis Windeln wechseln habe Rebel sich schon in allem ausprobiert – ihre Tochter macht es ihr momentan wohl leicht. "Sie ist ein kleines, winziges Ding, aber sie macht sich prächtig, ist gesund, großartig und ein so entspanntes Baby, um ehrlich zu sein", plauderte der Pitch Perfect-Star aus. Der Einstand als Mutter ist Rebel offenbar gelungen.

Für Dinge wie Make-up oder das Auswählen schicker Outfits fehle Rebel hingegen aktuell aber die Zeit. "Ich sehe nicht gerade glamourös aus", erklärte die Partnerin von Ramona Agruma. Doch vieles ist für sie augenscheinlich gerade nebensächlich – ihr Fokus liege nämlich voll und ganz auf ihrem Kind. "Meine Liebe zu ihr ist einfach überwältigend. Sie ist wunderschön und perfekt", schwärmte Rebel von ihrer Tochter.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Baby Royce Lillian

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

