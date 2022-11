Warum entschied sich Rebel Wilson für eine Leihmutterschaft?

Rebel Wilson (42) musste einige Rückschläge einstecken! Die Schauspielerin scheint derzeit im Mutterglück zu schweben, denn sie durfte vor wenigen Tagen ihre kleine Tochter Royce Lilian auf der Welt willkommen heißen. Eine echte Überraschung, denn dass das Mädchen von einer Leihmutter ausgetragen wurde, war bis zur Geburt nicht bekannt. Doch Rebel verriet jetzt, dass sie selbst lange versuchte, schwanger zu werden!

Im Gespräch mit People erzählte Rebel jetzt offen von ihren Versuchen, mithilfe von künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. Am Set ihres Films "The Almond and The Seahorse" bekam sie dann einen ernüchternden Anruf. "Während der Dreharbeiten erhielt ich die schrecklichen Neuigkeiten, dass meine bis dahin entnommenen Eizellen das Auftauen nicht überlebt haben", berichtete die 42-Jährige. Doch aufgeben wollte sie nicht: "Es war niederschmetternd [...] Aber ich wusste, dass mein Wunsch, Mutter zu werden, so stark ist, dass ich es weiter versuchen würde."

Ihrer Leihmutter widmete Rebel mit ihrem Verkündungspost auf Instagram bereits rührende Worte. "Aber ganz besonders möchte ich meiner wunderschönen Leihmutter danken, die sie mit so viel Anmut und Sorgfalt ausgetragen und geboren hat. Danke, dass du mir geholfen hast, meine eigene Familie zu gründen, es ist ein unglaubliches Geschenk", schrieb sie ergriffen.

