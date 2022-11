Kein Bodyshaming: Romina Palm hat über zehn Kilo zugenommen

Romina Palm (23) steht zu ihrer Gewichtszunahme! Erst im vergangenen Monat hatte sich die Influencerin in den sozialen Netzwerken gegen Hate wegen ihres Körpers gewehrt. Denn Fans hatten beobachtet, dass die Verlobte von Stefano Zarrella (31) ein paar Kilo zugelegt hatte. Der Rotschopf machte daraufhin öffentlich, dass er an einer Essstörung leide, um sich gegen Bodyshaming auszusprechen. Jetzt gibt Romina ihren Followern ein Gewichtsupdate!

Auf Instagram wurde der 23-Jährigen die Frage gestellt, wie viel sie wiegt und ob sie möglicherweise zugenommen habe. Darauf antwortete sie, dass sie ihrem Gewicht keine Aufmerksamkeit mehr schenke und sich nur selten auf die Waage stelle. Sie verriet jedoch: "Ich weiß aber, dass ich kurz vor den Germany's next Topmodel-Dreharbeiten 48 Kilo gewogen habe. Jetzt bin ich bei 59 Kilo." Sie ruft ihre Abonnenten aber auf, sich nicht mit ihr zu vergleichen: "Jeder Körper ist anders gebaut. Und auch das Wohlfühlgewicht ist bei jedem unterschiedlich."

Im Juli offenbarte Romina ihrer Community noch auf Instagram, dass sie früher Kalorien gezählt habe, um ihren Körper in Form zu halten. Darauf verzichte sie heute aber gänzlich. "Ich neige in vielen Bereichen dazu, in Extreme zu rutschen und habe zeitweise sogar eine Cherrytomate gewogen", erinnerte sie sich.

