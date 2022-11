Wow-Auftritt: Kylie Jenner begeistert im Diamanten-Look!

Kylie Jenner (25) legt einen Wow-Auftritt hin! Der Realitystar ist aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Seit mehreren Jahren ist der The Kardashians-Star ein angesehener Gast auf Events und setzt ihren Körper gerne in Szene. Erst vor Kurzem begeisterte sie in einer aufreizenden Robe bei den CFDA Fashion Awards. Auch jetzt zog sie wieder alle Blicke auf sich. In einem figurbetonten schwarzen Kleid und einer funkelnden Diamantkrone begeisterte sie die Fans!

Kylie teilte den atemberaubenden Look, in dem sie eine Ausstellung des Designers Mugler in New York besuchte, mit ihren Followern auf Instagram. Die 25-Jährige kam in einem schwarzen, trägerlosen Mugler-Kleid, das ihre schlanke Sanduhrfigur betonte. Jedoch war nicht Kylies Kleid der Hingucker: Sie trug eine Diamantkrone auf dem Kopf, die unter den hellen Blitzlichtern der Kameras funkelte. Ihr Haute-Couture-Kleid hatte außerdem einen Rock im Meerjungfrauen-Stil, der sich eng an ihre Beine schmiegte. Mit eleganten Opernhandschuhen verlieh sie ihrem Outfit noch mehr Dramatik. Auf einem Schnappschuss strahlte Kylie neben dem Mugler-Direktor Casey Cadwallader, welcher sie auf dem Event offenbar begleitete.

Die Bekanntheit ließ sich auch bei den CFDA Fashion Awards in einem Mugler-Outfit ablichten. In einem Hauch von Nichts mit hohem Schlitz, der ihre langen Beine besonders gut zur Geltung brachte, verdrehte sie ihren Fans den Kopf.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de