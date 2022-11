Wow-Auftritt: Kardashians begeistern bei den CFDA-Awards!

Der Kardashian-Jenner-Clan zog mal wieder alle Blicke auf sich! Seit vielen Jahren ist die Reality-TV-Familie nicht mehr aus den Medien wegzudenken. Egal ob auf Social Media, im TV oder auf großen Events – wo die Ladys um Kim Kardashian (42) hingehen, setzen sie ein Statement. Auch gestern Abend war es wieder so weit: Bei einer Award-Show strahlten die Beautys im Blitzlichtgewitter der Paparazzi!

Gestern fanden in New York die CFDA Fashion Awards statt – und da durften die The Kardashians-Stars selbstredend nicht fehlen. Kim bekam für ihre eigene Bekleidungsmarke Skims den Innovation-Award verliehen und nahm diesen in einem schulterfreien Kleid im Metallic-Look entgegen. Schwester Khloé (38) posierte hingegen in einem heißen bronzefarbenen Fummel, mit dem sie eine sexy Boob-Show lieferte. Kendall Jenner (27) betonte in einem weißen Paillettenkleid ihren sportlichen Körper. Und Kylie (25) setzte ihre Kurven in einer aufreizenden Robe zur Show – ein hoher Schlitz brachte ihre Beine toll zur Geltung.

Kris Jenner (67) war ebenfalls mit dabei – und begeisterte in einem langen schwarzen Kleid mit passenden Lederhandschuhen sowie extravaganten Ohrringen in Gold. Die sechsfache Mutter feierte am Wochenende im Übrigen ihren 67. Geburtstag – auf der feuchtfröhlichen Sause verkleideten sich die Gäste als der Momager.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2022

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian bei den CFDA-Awards im November 2022

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Getty Images Kendall bei den CFDA-Awards im November 2022

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de