5000 Kilometer-Lauf: Ashton Kutcher trainiert seine Kinder

So sportlich ist Mila Kunis (39) und Ashton Kutchers (44) Nachwuchs! Die Hollywoodstars sind stolze Eltern von zwei Kindern: Tochter Wyatt und Sohn Dimitri. Der Schauspieler absolvierte Anfang November den New York City Marathon, bei dem ihn seine Kinder tatkräftig anfeuerten. Nun verriet seine Frau, dass Ashton seine Kinder motiviert habe, selbst bei einem Lauf teilzunehmen. Er soll die beiden für eine 5000 Kilometer lange Strecke vorbereiten.

"Jetzt fangen sie an", erzählte Mila gegenüber People bei der Feier zur 400. Folge von Family Guy in Los Angeles. "Sie haben vor, einen 5000-Kilometer-Lauf zu machen. Er hat heute begonnen, unsere Kinder für den Lauf zu trainieren", fügte sie stolz hinzu. Ashton selbst hatte sich monatelang auf die Strecke seines kürzlich absolvierten Marathons vorbereitet. Mila sagte, dass er für seine Kinder ein großes Vorbild in der Zeit geworden sei. "Unsere Kinder konnten sehen, wie Ashton sich da durchbeißen musste. Das war sehr cool", freute sich die "Black Swan"-Darstellerin.

Trotz des Erfolges musste Ashton auch schwere Zeiten durchleben. Erst vor wenigen Monaten berichtete der 44-Jährige, dass er an einer Autoimmunkrankheit erkrankt sei. "Vor zwei Jahren hatte ich diese seltsame, sehr seltene Form von Vaskulitis, die mein Sehvermögen, mein Gehör und meinen Gleichgewichtssinn beeinträchtigte", sagte er. Bei der Immunerkrankung kommt es zu einer Entzündung von Blutgefäßen, wodurch der Blutfluss eingeschränkt wird.

Getty Images Ashton Kutcher beim New York City Marathon 2022

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images Ashton Kutcher in Los Angeles, Kalifornien

