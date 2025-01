Diese Sorge plagt Mila Kunis bei der Erziehung ihrer Kinder

Mila Kunis (41) hat sich in einem Interview offen über ihre Ansichten zu Mutterschaft und Erziehung geäußert, wie E! News berichtet. Die Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Ashton Kutcher (46) zwei Kinder hat – Wyatt (10) und Dimitri (8) –, sprach über ihre Fehler als Mutter und darüber, wie wichtig es ihr sei, auch ihren Jüngsten gegenüber ehrlich zu sein. Dabei teilte sie eine Anekdote, wie sie sich bei ihrer damals dreijährigen Tochter entschuldigte, nachdem sie selbst überreagiert hatte. "Ich habe mich hingesetzt und gesagt: 'Es tut mir leid. Mama hat überreagiert. Vergibst du mir?'", erinnerte sich Mila in einem Gespräch mit dem Magazin People.

Dies ist jedoch nicht Milas einziges ehrliches Geständnis in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder. In einem Interview mit Noa Tishby gibt sie außerdem zu, dass sie ihre Kinder sehr mit Essen verwöhne: "Das Schlimmste, was die Kinder zu mir sagen können, ist: 'Ich habe Hunger.'" Aus diesem Grund sorge sie immer dafür, ihre Kinder stets mit Essen zu versorgen. Sie fährt fort: "Du bist müde? Iss etwas. Du bist launisch? Iss etwas. Ein Ernährungsberater würde sagen, das ist ungesund und wir machen etwas falsch, und ich verstehe das. Ich arbeite daran. Aber es ist einfach etwas, das in mir verankert ist."

Privat legt Mila großen Wert darauf, ihren Kindern beizubringen, dass niemand perfekt ist – auch sie selbst nicht. Sie fordert andere Eltern dazu auf, sich von gesellschaftlichem Druck zu befreien und das Beste zu geben, ohne sich zu sehr zu quälen. Mit Ashton verbindet sie nicht nur ihre Liebe zur Schauspielerei, sondern auch die Fähigkeit, nach anstrengenden Eltern-Alltagen zu entspannen – wie zum Beispiel beim Wandern durch die Natur. Mila findet: "Du musst dir einfach nur sicher sein, dass du dein Bestes gibst, und das ist mehr als genug." Trotz der Herausforderungen im Alltag scheint das Paar großen Wert darauf zu legen, Vorbild für ihre Kinder zu sein und Erziehung in erster Linie menschlich anzugehen.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis

