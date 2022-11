Nach Amber Heards Prozess: Schwester fordert Gerechtigkeit

Amber Heard (36) kann sich über die Unterstützung ihrer Schwester freuen! Die Aquaman-Darstellerin hat eine harte Zeit hinter sich – immerhin lieferte sich die Schauspielerin vor wenigen Monaten einen heftigen Rechtsstreit mit Johnny Depp (59). Am Ende gewann der Fluch der Karibik-Star den Verleumdungsprozess gegen seine Ex, woraufhin die Schauspielerin öffentlich in die Kritik geriet. Whitney Henriquez ärgerte sich nun in einem öffentlichen Brief über Ambers Prozess und stand für ihre Schwester ein.

In einem öffentlichen Brief, der People vorliegt, zeigt Whitney Solidarität für ihre verurteilte Schwester. "[Dieser Prozess] hat nicht nur einige verdammt große Fehler im Justizsystem aufgezeigt, sondern auch, wie zutiefst frauenfeindlich diese Welt ist", erklärte sie in dem Schreiben und fügte hinzu, dass ihr Glaube an die Menschheit seit dem Urteil ihrer Schwester infrage gestellt worden sei.

Ebenso wie andere Schauspielerinnen und Frauen innerhalb der Filmbranche unterzeichneten auch viele Wohltätigkeitsorganisationen und Aktivistinnen den offenen Brief. "Wir verurteilen die öffentliche Beschämung von Amber Heard und schließen uns ihrer Unterstützung an", hieß es – immerhin müsse es möglich sein, Gewalt in Paarbeziehungen zu melden, ohne dass die Betroffenen mit Einschüchterung rechnen müssten.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, November 2011

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Amber Heard mit ihrer Schwester Whitney Henriquez

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de