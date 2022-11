Weil sie Hund weggibt: Anne Wünsches Sohn wird Tod gewünscht

Anne Wünsche (31) wird massiv bedroht. Am Freitag gab die Influencerin bekannt, dass sie ihren Hund Dobby, den sie im vergangenen Jahr auf den Seychellen rettete, wieder abgeben will. Der Grund: Die Laiendarstellerin könne ihrem Tier nicht das Leben ermöglichen, das es verdiene. Viele ihrer Follower reagierten mit Unverständnis auf Annes Entscheidung. Jetzt enthüllte Anne: Sie wird mit Hassnachrichten konfrontiert.

"Wir werden bedroht, unsere Adresse wird veröffentlicht, man wünscht meinem Sohn den Tod. Ich versuche, etwas Gutes zu tun – Dobby zuliebe – und werde dargestellt, als wäre ich das schlimmste Monster auf Erden", war Anne in ihrer Instagram-Story fassungslos. Die 31-Jährige könne nicht glauben, welche Hasswelle auf sie zurollte, nachdem Leute auf einer Tiervermittlungsseite entdeckten, dass nach einem neuen Besitzer für Dobby gesucht wird.

Anne habe absichtlich nicht öffentlich gemacht, dass sie Dobby abgeben will, weil sie die Suche nach einem neuen Besitzer einer Tiervermittlungsorganisation überlassen wollte. Die Mitarbeiter seien geschult, würden Hausbesuche durchführen und darauf achten, dass der Hund in gute Hände kommt. Anne selbst habe das nicht leisten können. "Ich kann ihm nicht das bieten, was dieser wundervolle Hund verdient", erklärte die Mutter ihre Entscheidung.

