Im Weißen Haus: Naomi Biden hat ihren Peter geheiratet!

Das hat es lange nicht gegeben! Seit 2013 fand in dem Wohnsitz des Präsidenten der USA, dem Weißen Haus, keine Hochzeit mehr statt. Das sollte sich nun ändern: Naomi Biden, eine von sieben Enkeln des US-Präsidenten Joe Biden (79), wollte in der Hauptstadt ihren Partner Peter Neal das Jawort geben. Nun war es endlich so weit: Naomi hat ihren Liebsten im Weißen Haus geheiratet!

Das bestätigte nun People. Demnach haben die zwei am Samstagmorgen den Bund fürs Leben geschlossen. Im Rahmen einer privaten Zeremonie im Garten des Anwesens gaben sich Naomi und Peter das Jawort. Joe und seine Frau Jill Biden (71) sollen ebenfalls anwesend gewesen sein – das ist auch die erste Hochzeit in seiner Amtszeit auf dem Grundstück gewesen.

Nach der Vermählung genossen die Hochzeitsgäste ein Mittagessen im Weißen Haus. Am Abend soll die Sause dann weitergehen: Die Gäste und engsten Familienangehörigen wollen noch ordentlich das Tanzbein schwingen. Einen weiten Heimweg hat das Brautpaar jedenfalls nicht: Naomi und Peter selbst sollen Insidern zufolge auch im dritten Stock des Weißen Hauses wohnen – direkt über der Wohnung der First Lady.

Instagram / naomibiden Naomi Biden, Enkelin von Joe Biden

Getty Images US-Präsident Joe Biden mit seiner Frau Jill, 2021

Instagram / naomibiden Naomi Biden und ihr Partner Peter Neal im September 2021

