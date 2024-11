Joe Bidens Enkeltochter Naomi Biden erwartet ihr erstes Kind

Schöne Neuigkeiten für Joe Biden (81): Seine Enkeltochter Naomi Biden erwartet ihr erstes Kind! Das verrät die US-Amerikanerin am 5. November, dem Tag der US-Wahlen, via Instagram. In ihrer Story veröffentlicht sie einen Schnappschuss von ihrem Babybauch, der mit einem Wahlaufkleber verziert ist. "Wir haben gewählt", kommentiert sie die Aufnahme. Naomi ist die Tochter des Präsidentensohns Hunter Biden (54) und dessen Ex-Frau Kathleen Buhle.

Naomi hatte im November 2022 Peter George Heermann Neal das Jawort gegeben. Wie People damals berichtete, schlossen die beiden in einer privaten Zeremonie im Garten des Anwesens den Bund fürs Leben. Natürlich ließen es sich der amtierende Präsident und seine Ehefrau Jill Biden (73) nicht nehmen, an der Zeremonie teilzunehmen.

Die Hochzeit von Joes Enkelin war die erste im Weißen Haus seit fast einem Jahrzehnt und die erste für ein Enkelkind eines amtierenden Präsidenten. Die Columbia-Absolventin der Rechtswissenschaften wurde laut den Informationen des Blatts von ihrer Mama und ihrem Papa zum Altar geführt.

Instagram / naomibiden Naomi Biden zeigt ihren Babybauch

Getty Images Joe Biden, Naomi Biden, Peter Neal und Jill Biden vor dem Weißen Haus, 2022

