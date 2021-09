Joe Biden (78) hat allen Grund zur Freude! Der US-Präsident hat eine große Familie, die für ihn an erster Stelle steht: Insgesamt hat der Politiker sage und schreibe sieben Enkelkinder. Im Leben seiner ältesten Enkelin Naomi Biden steht nun eine große Veränderung an, über die ihr Großvater sich vermutlich sehr freuen wird: Naomi und ihr Partner werden bald in den Hafen der Ehe schippern!

Auf Instagram verkündete Naomi, dass ihr Partner Peter Neal ihr die Frage aller Fragen gestellt hat: Der Beau hat offenbar um die Hand seiner Freundin angehalten. Die 27-Jährige postete eine zuckersüßes Pärchen-Pic, auf dem die Turteltauben um die Wette strahlen – jedoch wird das Augenmerk ihrer Follower auf einen XXL-Klunker an Naomis Ringfinger gelenkt. "Für immer", schrieb die Beauty zu dem Selfie.

Die Fans der Brünetten waren natürlich außer sich vor Freude und verliehen ihrer Begeisterung durch herzliche Glückwünsche Ausdruck. "Alles Gute für euch beide. Das ist wirklich fantastisch, du hast deinen Seelenverwandten gefunden", freute sich beispielsweise eine Userin.

Getty Images Joe und Naomi Biden in China, 2011

Getty Images Joe Biden am 30. Mai 2021 im Veterans Memorial Park

Instagram / naomibiden Naomi Biden (r.) und Peter Neal

