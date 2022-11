Mimi packt nun aus: Niko Griesert ignoriert sie auf Events!

Michelle Gwozdz (28), aka Mimi, verrät pikante Details! Sie ging mit der letzten Rose bei Der Bachelor 2021 nach Hause – jedoch nicht mit dem Protagonisten Niko Griesert (32). Denn kurz nachdem er ihr seine Liebe in der Show gestanden hatte, war schon wieder alles aus. Danach war er sogar mit der Zweitplatzierten Michèle de Roos zusammen. Weder Niko noch seine Gewinnerin sprachen danach viel übereinander. Doch nun packt Mimi über den Rosenverteiler aus!

Wie sie gegenüber derwesten.de erklärt, besteht kein Kontakt zwischen den beiden – ganz im Gegenteil: "Tatsächlich sind wir uns jetzt zwei, drei Mal in Köln über den Weg gelaufen oder waren auf denselben Events eingeladen. Da werde ich aber gekonnt ignoriert!" Will Niko kein Wort mehr mit Mimi wechseln? Sie hat jedenfalls mit ihm und der Liebesgeschichte abgeschlossen. "Für mich ist die Sache gegessen und der Mann hat keine Relevanz in meinem Leben!", führte sie aus.

Überraschenderweise ist das Verhältnis zu ihrer einstigen Konkurrentin Michèle aber besser geworden. In der Show lästerte Mimi noch über die Studentin. Nach dem Format schien es nicht gerade besser weiterzugehen. Doch jetzt würden sie sich nicht ignorieren. "Aber Freundinnen werden wir in diesem Leben wahrscheinlich auch keine mehr", schloss sie ab.

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

Anzeige

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz im August 2021

Anzeige

TVNow Michèle de Roos, Michelle Gwozdz und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de