Darum wurde Brooklyn kein Fußballer wie Papa David Beckham

Brooklyn Beckham (23) hat andere Pläne als sein Vater. Der älteste Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) verpasste mit 15 Jahren ein Stipendium der Arsenal-Akademie und begann stattdessen mit der Fotografie, die er später zugunsten einer Ausbildung zum Koch aufgab. Jetzt verrät er auch, wieso er nie in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten konnte, der eine erfolgreiche Karriere als Fußballer hinter sich hat.

Brooklyn hat in einem neuen Interview mit Bustle über seine Lebensentscheidungen gesprochen. "Ich versuchte, den Leistungen meines Vaters gerecht zu werden und wollte mir irgendwann nur noch einen Namen machen und den Arsch abarbeiten. Aber ich bin Fisch, ich bin sensibel", verriet er. Anscheinend war es ihm aufgrund seines Sternzeichens nicht vorher bestimmt. "Offensichtlich wusste mein Vater schon in jungen Jahren, was er wollte. Ich koche erst seit nicht einmal drei Jahren", erklärte er weiter. Es sei vollkommen in Ordnung, in seinem Alter noch nicht genau zu wissen, was man tun wolle, fuhrt Brooklyn fort.

Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder hat Romeo Beckham (20) vor, es seinem Vater David gleichzutun. Der 20-Jährige gab im Sommer 2020 bekannt, dass er in die Fußstapfen seines Vaters als Fußballer treten wolle. Aktuell spielt der Nachwuchskicker bei Inter Miami II in der neu gegründeten MLS Next Pro.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham, November 2015

Anzeige

Getty Images David Beckham, Mai 2007

Anzeige

Getty Images Romeo und David Beckham, November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de