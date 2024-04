David Beckham trägt Victoria nach Geburtstagsparty ins Taxis

Victoria Beckham (50) hat sich beim Feiern wohl ganz schön verausgabt! Die britische Modedesignerin feierte am Samstag ihren 50. Geburtstag in einem Londoner Privatklub. Am Ende der wilden Party musste sie den Weg von der Location bis ins Taxi aber noch nicht einmal selbst bestreiten. Auf diesen neuen Fotos, die jetzt Mirror vorliegen, trägt ihr Gatte David Beckham (48) sie auf dem Rücken bis zum wartenden Auto. Während sie sich an ihren Liebsten klammert, versteckt Vic ihr Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille. Zusätzlich hat sie sich das Sakko des Ex-Kickers über die Schultern geworfen.

Zu der Geburtstagssause lud Victoria zahlreiche große Stars ein! Unter anderem gaben sich Hollywoodstars wie Tom Cruise (61) und Eva Longoria (49) die Klinke in die Hand. Außerdem stießen Marc Anthony (55) und Vics ehemalige Spice Girls-Kolleginnen Mel B. (48), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51) und Melanie C. (50) auf das neue Lebensjahr an. Natürlich durften bei diesem Event auch ihre Liebsten nicht fehlen: Für einen Schnappschuss posierte das Geburtstagskind mit ihren Kids Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper Seven (12).

Anlässlich ihres 50. Ehrentags widmete David Victoria zudem eine rührende Liebeserklärung auf Instagram. "An diesem Geburtstag solltest du zurückblicken und stolz auf das sein, was du erreicht und aufgebaut hast: Posh Spice, Businessfrau und natürlich die Hochzeit mit einem englischen Kapitän!", schrieb der stolze Ehemann und fügte hinzu: "Wir alle lieben dich so sehr!"

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im August 2023

Wie findet ihr es, dass David Victoria ins Auto getragen hat?



