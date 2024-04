Victoria scherzt: David Beckhams Fußballwissen kommt von ihr

Victoria Beckham ist 50 Jahre alt! Zu ihrem runden Geburtstag wird sie von ihrer Familie gefeiert – doch ihr Ehemann David Beckham (48) erlaubt sich auch einen kleinen Spaß. Der Fußballstar teilt ein altes Foto seiner Frau mit den Fans auf Instagram. Auf dem Schnappschuss ist eine junge Victoria (50) zu sehen, die im Trainingsanzug samt Fußball posiert. Dazu schreibt er neckend: "Ich liebe dich. Ich wusste einfach, dass sie schon immer Fußball geliebt hat." Das lässt die Designerin nicht auf sich sitzen und scherzt: "Es stellt sich heraus, dass ich David alles beigebracht habe, was er über das Spiel weiß!"

In Wahrheit ist das einstige Spice Girls-Mitglied kein Fan der beliebten Sportart – und war es auch niemals. "Ich habe es nie genossen, Fußball zu gucken. Ich habe mich bei den Spielen nie besonders willkommen gefühlt", erinnert sie sich im Gespräch mit The Financial Times an die Zeit zurück, als David bei Manchester United und Real Madrid spielte. Erst als der ehemalige Fußballprofi begann, seinen eigenen Club Inter Miami aufzubauen, habe sich ihre Wahrnehmung gewandelt. Mittlerweile genieße Victoria die Energie im Stadion und sei mit den Familien der Spieler befreundet. Auch der Einstieg von Weltstar Lionel Messi (36) habe einiges geändert. "Seit Messi aufgetaucht ist, ist die Energie auf ein ganz anderes Niveau gestiegen. Es ist eine ganz andere Erfahrung. Es macht Spaß", erklärt sie.

Fußball hin oder her – zwischen Victoria und David scheint die Chemie nach wie vor zu stimmen. Das Paar ist mittlerweile seit rund 25 Jahren verheiratet und noch immer wie frisch verknallt. Vor kurzem teilte die vierfache Mutter ein sexy Foto ihres Gatten auf Instagram. Zu dem Schnappschuss verkündete Victoria: "Workout am Samstagmorgen mit diesem fitten Kerl! Gern geschehen!" Bei den Fans kommt der private Einblick sehr gut an. "Im Namen aller Frauen: Danke!", kommentiert ein User.

Instagram / davidbeckham Die junge Victoria Beckham posiert mit einem Fußball

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

