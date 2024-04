Victoria Beckham zeigt sich nach "Beckham"-Dreh emotional!

Es war ein emotionales Ende für die Beckham-Familie. Im vergangenen Jahr erschien die Dokumentation "Beckham" über das private und berufliche Leben von Victoria (50) und David Beckham (48). Die Serie gewährte einen Einblick in das Zuhause der Familie sowie den Verlauf von Davids erfolgreicher Fußballkarriere. In einem Interview mit The Times verrät die Designerin, dass sie erst kürzlich die letzte Folge geschaut hatte – sie wollte damit warten, bis sich ein ruhiger Moment ergibt. "David schlug vor, eine Flasche Wein zu bestellen. Es war ein schöner Moment – wir waren sehr stolz", erinnert sich Victoria. Das Ehepaar genoss die letzte Folge schließlich im Flugzeug auf dem Weg nach Miami.

Die Serie endet damit, wie die Beckhams in ihrem Londoner Zuhause zusammen tanzen. Die Szene greift einen intimen Moment der Familie auf – alle bewegen sich zu Kenny Rogers und Dolly Partons (78) Song "Islands In The Stream" und singen fröhlich mit. Trotz der beschwingten Szene war der Dreh für Victoria nicht einfach: Sie erzählt, wie bedrückend und einschüchternd es war, auf ihre Vergangenheit zurückzublicken. "Ich werde nicht nervös, wenn ich mich vor Kameras selbst spiele, aber es war trotzdem ein Prozess", gibt das Spice Girl zu.

Victoria hat in ihrem Leben schließlich schon einiges erlebt. Das Multitalent feierte vergangene Woche auch seinen 50. Geburtstag – ein weiterer Meilenstein in einem bewegten Leben. Ihr Ehemann veröffentlichte auf Instagram zu ihrem Ehrentag ein Video mit rührenden Rückblicken. "Auf diesen Geburtstag solltest du zurückblicken und stolz darauf sein, was du erreicht und aufgebaut hast: Posh Spice, Businessfrau und natürlich einen englischen Kapitän geheiratet!", schrieb er in die Caption.

Getty Images David und Victoria Beckham im Oktober 2023 in Fort Lauderdale

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

