David rührte Victoria Beckham mit Geburtstagsrede zu Tränen

Vor wenigen Tagen feierte Victoria Beckham (50) ihren 50. Geburtstag! Zu diesem besonderen Anlass veranstaltete die Designerin eine glamouröse Geburtstagsparty mit zahlreichen Hollywood-Bekanntheiten auf der Gästeliste. Auf der Feier, die um die 290.000 Euro gekostet haben soll, sorgte scheinbar ihr Ehemann David Beckham (48) für das absolute Highlight. Denn mit einer emotionalen Rede rührte er seine Liebste zu Tränen, wie nun ein Insider gegenüber The Sun verrät. "David erzählte auf der Party, dass Victoria immer eine große Inspiration für ihn gewesen sei", erinnert sich der Informant. Auch über ihre Rolle als Mutter habe der ehemalige Fußballprofi in seiner Rede geschwärmt. Die interne Quelle berichtet: "Er sprach darüber, was für ein großartiges Vorbild und was für eine unglaubliche Mutter sie ist."

Doch nicht nur David habe eine Rede gehalten. Auch ihre vier Kinder Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper (12) sollen rührende Worte an die 50-Jährige gerichtet haben. "Es war sehr informell, aber sie sprachen davon, wie dankbar sie für alles sind, was sie für sie getan hat", plaudert der Insider aus. Ihr jüngster Sohn Cruz soll seine Mutter sogar noch mit einer Performance überrascht haben. Der angehende Musiker habe wohl passenderweise den Spice Girls-Hit "Mama" gesungen.

Für ein weiteres Highlight an dem Abend sorgte eine ganz besondere Tanzeinlage. Mel B. (48), Geri Halliwell (51), Melanie C. (50), Emma Bunton (48) und Victoria entschlossen sich scheinbar dafür, eine kleine musikalische Reunion zu feiern. Auf einem Party-Video sieht man, wie die ehemaligen Bandmitglieder zusammen tanzen und laut bei ihrem Song "Stop" mitsingen. Diesen besonderen Moment hielt David als stolzer Ehemann fest und veröffentlichte den legendären Clip auf seinem Instagram-Profil.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

