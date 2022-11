"Baby Borrero": Topmodel Jasmine Tookes wird erstmals Mama!

Jasmine Tookes (31) teilt niedliche Neuigkeiten mit ihren Fans! Auf den internationalen Laufstegen der Welt ist das Victoria's Secret-Model total erfolgreich. Doch auch privat könnte es für die gebürtige Kalifornierin aktuell nicht besser laufen. Im September vergangenen Jahres schritt die Beauty gemeinsam mit ihrem Partner Juan David Borrero vor den Traualtar. Nun hat das Paar erneut Grund zu feiern. Jasmine und ihr Mann erwarten ihr erstes Baby!

Via Instagram teilte Jasmine vor wenigen Stunden eine Reihe von Bildern, auf denen sie mit ihrem Liebsten posiert. Und siehe da: Die Beauty ist schwanger! "Baby Borrero. Die vergangenen sechs Monate sind so schnell vergangen und wir können es nicht abwarten, unseren kostbaren kleinen Engel kennenzulernen", freute sich die 31-Jährige und fügte hinzu, dass sie es kaum erwarten könne, gemeinsam mit Juan eine Familie zu gründen. Ihren Babybauch setzte Jasmine dabei mit einem traumhaften Kleid aus Seide in Szene. Das Geschlecht hat sie in ihrem Beitrag noch nicht verraten.

Ebenso wie die werdenden Eltern sind auch ihre Freunde und Fans nach den Baby-News total aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch", freute sich unter anderem Hailey Bieber (26) über die erfreulichen Neuigkeiten ihrer Freundin. Auch Paris Hilton (41) oder Romee Strijd (27) gehörten zu den ersten Gratulanten.

