"Game of Thrones"-Star Wilko Johnson mit 75 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten für alle Fans von Wilko Johnson. Der Brite hatte sich zu Lebzeiten einen Namen als Musiker und Schauspieler gemacht. Er war vor allem für seinen unverwechselbaren Gitarrenstil bekannt und prägte die englische Punkbewegung in den 1970er-Jahren mit seiner Band Dr. Feelgood. Auch durch seine Rolle des königlichen Henkers Ser Ilyn Payn in der Fantasy-Serie Game of Thrones wurde er einem großen Publikum bekannt. Nun erreichen uns allerdings traurige Neuigkeiten: Johnson ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Das gab seine Band nun auf Twitter bekannt. "Das ist die Ankündigung, die wir nie machen wollten und wir tun dies mit sehr schwerem Herzen. Wilko Johnson ist gestorben", hieß es in einem Statement. Der 75-Jährige sei am Montag zu Hause verstorben. Weitere Details wie die Todesursache sind bislang allerdings nicht bekannt.

Die Fans von Johnson waren nach Bekanntwerden der Neuigkeiten total erschüttert – und zollten ihm in der Kommentarspalte unter dem Statement Tribut. "Oh nein, was für ein fantastischer Mensch er war" und: "Was für traurige Neuigkeiten. Er war eine unglaubliche Inspiration für uns alle. Ruhe in Frieden", schrieben nur zwei von vielen Usern.

