Yasin und Samira Cilingirs Babyglück: TV-Stars freuen sich!

Diese News verzaubern nicht nur ihre Fans! An Samira und Yasin Cilingir (31) erinnern sich sicher noch viele Love Island-Fans. Denn die beiden gingen nicht nur gemeinsam aus der Show – sie heirateten sogar und erfreuen sich seit Ende 2020 an Söhnchen Malik. Tatsächlich wächst ihre Familie auch: Die Turteltauben verkündeten nämlich, dass sie erneut Eltern werden. Zahlreiche Bekanntheiten aus der TV-Welt gratulieren Samira und Yasin!

Via Instagram erzählten sie von ihrem Babyglück – und in den Kommentaren zum Posting brachten viele bekannte Gesichter ihre Freude darüber zum Ausdruck. Das Bachelor-Girl Yeliz Koc (29) scheint total aus dem Häuschen zu sein: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich für euch", schrieb sie. Aber auch das Bachelor in Paradise-Paar Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) sowie Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic (28) hinterließen liebe Worte.

"Noch ein Kind, auf das ich aufpassen darf, kann ja was werden. Nur Liebe für euch", witzelte der Hamburger. Doch damit nicht genug. Auch der einstige Rosenverteiler Andrej Mangold (35) ließ Samira und Yasins Posting nicht unkommentiert – genauso wie seine damalige Rosendame Nathalia Goncalves Miranda (29). Die werdende Mutter kann das Glück der beiden momentan wohl teilen.

