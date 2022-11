Liebeschaos: AJ Pritchard und Zara Zoffany wieder versöhnt!

Es ist wirklich schwierig, in AJ Pritchards (28) Liebesleben den Überblick zu behalten! Im September trennte sich der Strictly Come Dancing-Star überraschend von seiner langjährigen Freundin Abbie Quinnen. Bereits im Oktober wurde der Beau mit einer neuen Frau gesichtet: Influencerin Zara Zoffany. Doch ihre Liaison sollte nicht lange halten – noch im selben Monat haben die beiden die Sache wieder beendet. Jetzt hat AJ sich wohl wieder umentschieden: Offenbar hat er sich mit Zara versöhnt!

Paparazzi entdeckten die beiden am Donnerstag in Londons Straßen, wo sie offensichtlich zusammen unterwegs waren. Beide trugen dicke Jacken, um der Kälte in der europäischen Metropole zu trotzen. AJ und Zara hielten ganz offen Händchen – und versuchten nicht, ihre Liebe zu verstecken! Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, sind eindeutig: Da hat sich wohl jemand ausgesprochen!

Wie geht es AJs Ex Abbie mit seinen öffentlichen Flirts? Anscheinend hat sie ihren Frieden damit gefunden. So schrieb sie vor ein paar Wochen vielsagend auf Instagram: "Eines Tages findest du die glücklichste Version von dir selbst und es wird sich lohnen."

Instagram / zarazoffany Zara Zoffany, Influencerin

Instagram / aj11ace AJ Pritchard, Profitänzer

Instagram / abbiequinnen Abbie Quinnen, Influencerin

