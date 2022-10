Nach Trennung: Datet AJ Pritchards jetzt diese Influencerin?

Hat er schon jemand Neues gefunden? Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich die TV-Stars AJ Pritchard (27) und Abbie Quinnen nach drei Jahren Beziehung getrennt haben. Der Tänzer soll seine Freundin aus dem Nichts verlassen und vor dem Liebes-Aus sogar schon mit einer anderen geschrieben haben! Jetzt wird auch gemunkelt, wer das sein könnte: Ist diese Instagram-Beauty etwa AJs neue Freundin?

Das will jedenfalls Mirror erfahren haben. Demnach soll es sich bei seinem neuen Flirt um Zara Zoffany handeln. Sie ist eine britische Fitness-Influencerin, die mit ihrer Hammer-Figur und heißen Bildern im Netz glänzt. AJ und sie hätten sich der Quelle nach bei dem Dreh für eine neue TV-Show kennengelernt und seien ziemlich interessiert aneinander gewesen. Bislang äußerte sich jedoch keiner der beiden zu den Gerüchten.

Erst kürzlich sprach sich AJs Ex Abbie in einem Interview mit The Sun über die Trennung aus. "Ich bin völlig am Boden zerstört und meine Welt ist aus den Fugen geraten. AJ ist nicht der Mensch, für den ich ihn gehalten habe", gab das Model zu. Offenbar habe sie ihn sogar auf seine Neue angesprochen: "Ich habe ihn immer wieder nach dem Mädchen aus den Nachrichten gefragt, aber in dem Moment, als ich sie erwähnte, hat er sich völlig verändert."

Anzeige

Instagram / aj11ace AJ Pritchard, Profitänzer

Anzeige

Instagram / zarazoffany Zara Zoffany, Influencerin

Anzeige

Instagram / abbiequinnen Abbie Quinnen und AJ Pritchard

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de