Mehrere Hinweise: Sind AJ Pritchard und seine Zara verlobt?

Sind AJ Pritchard (29) und Zara Zoffany etwa den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen? Der ehemalige Strictly Come Dancing-Profi und die Influencerin sollen seit Oktober 2022 liiert sein. Zwischenzeitlich wurde berichtet, sie hätten sich getrennt – nur wenige Wochen später wurden sie jedoch wieder Hand in Hand bei einem Einkaufsbummel gesehen. Haben AJ und Zara sich nun sogar verlobt?

Die beiden Turteltauben haben einen Trip nach Paris, in die Stadt der Liebe, unternommen. Auf Instagram teilte Zara eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit AJ vor dem Eiffelturm zeigen – einem Ort, an dem viele Paare sich verloben. Ist auch der Tänzer vor ihr auf die Knie gefallen? Die Fans sind sich jedenfalls fast sicher. "Ich bin stolz auf dich, AJ. Es ist ein sehr romantischer Ort", kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: "Du solltest ihr in dieser romantischen Stadt einen Antrag machen. Steck ihr einen Ring an den Finger." Davon ist auf den Bildern aber nichts eindeutig zu erkennen.

Wenige Monate bevor AJ sich in Zara verliebte, hatte er eine andere Frau an seiner Seite gehabt. Er war mehrere Jahre mit Abbie Quinnen zusammen gewesen und war ihr nach ihrem Verbrennungsunfall eine große Stütze. Die Tänzerin hatte das Liebes-Aus jedoch überhaupt nicht kommen sehen. "Sie ist am Boden zerstört", hatte ein Insider damals gegenüber The Sun mitgeteilt.

Tänzer AJ Pritchard und Influencerin Zara Zoffany

AJ Pritchard und Zara Zoffany im Januar 2024 in Paris

Abbie Quinnen und AJ Pritchard

