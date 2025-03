Endlich offiziell: AJ Pritchard bestätigt Verlobung mit Zara

Während der Smiley Charity Awards in London sorgte eine unerwartete Enthüllung für Aufsehen: AJ Pritchard (30), bekannt aus der TV-Show "Strictly Come Dancing", bestätigte, dass er seiner Freundin Zara Zoffany einen Antrag gemacht hat. Die Neuigkeit kam allerdings eher ungeplant ans Licht, als Moderatorin Lisa Snowdon (53) AJ während der Veranstaltung direkt darauf ansprach. Dieser blieb zunächst zurückhaltend, erklärte dann aber lachend laut Daily Mail: "Meine Verlobte ist hier irgendwo im Raum, mit einem wunderschönen Ring. [...] Jetzt ist es offiziell!"

Wie AJ in der Show außerdem preisgab, machte er seiner Liebsten im Hyde Park einen romantischen Antrag: "Ich werde jetzt das Video von mir und meiner schönen Verlobten im Hyde Park posten, wie wir uns verloben. Es ist sehr romantisch. Es ist sehr süß. Ja, es ist jetzt draußen, Zara, wo auch immer du bist." Bereits wenige Tage zuvor brachte Zara die Gerüchteküche zum Brodeln, als sie auf Instagram ein Foto postete, das sie mit einem dicken Klunker am Ringfinger zeigte. Dazu schrieb sie vielsagend die Worte: "Miss Engaged", was so viel bedeutet wie "Fräulein verlobt".

AJ und Zara wurden 2022 ein Paar – kurz nachdem sich der Choreograf von seiner Ex-Freundin Abbie Quinnen getrennt hatte. Nach nur wenigen Wochen Beziehung zerstritt sich das Pärchen aber. Doch das bedeutete noch nicht das Ende ihrer Liebesgeschichte: Die Streithähne rauften sich wieder zusammen und erscheinen seitdem glücklicher denn je. Nun krönen sie ihre Liebe mit einer Verlobung.

Instagram / zarazoffany Zara Zoffany und AJ Pritchard im Januar 2025

Getty Images AJ Pritchard und seine Ex Abbie Quinnen im Juli 2022 in London

