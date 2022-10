Zwei Wochen nach Trennung: AJ Pritchard knutscht seine Neue!

AJ Pritchard (27) ist kein Kind von Traurigkeit! Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der TV-Tänzer und Abbie Quinnen sich nach drei gemeinsamen Jahren getrennt haben. Abbie erwischte ihren Freund in flagranti beim Schreiben mit einer anderen Frau und war deswegen völlig aufgelöst. AJ selbst scheint aber längst über seine Ex hinweg zu sein – er wurde leidenschaftlich knutschend mit der Influencerin Zara Zoffany gesehen.

Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man ihn mit seiner neuen Freundin beim entspannten Bummeln in London – inklusive heißer Küsse! Über das ganze Gesicht strahlend schlenderten die beiden Arm in Arm durchs Zentrum und lachten ausgelassen miteinander, bevor sie innige Zärtlichkeiten austauschten. Zara zeigte ihre Mega-Figur in einer lilafarbenen Leggings und einer Steppjacke, während AJ eine lässige Jeans zu schwarzem T-Shirt und offenem Hemd trug.

Schon seit einigen Tagen wird vermuten, dass zwischen den beiden was geht – und sogar Zara der Trennungsgrund war. Die zwei sollen sich letzten Monat bei den Dreharbeiten zu einer TV-Show kennengelernt haben. Das Fitnessmodel soll dem Turniertänzer dort direkt aufgefallen sein – und offenbar hat es auch gleich gefunkt...

Instagram / zarazoffany Zara Zoffany, Influencerin

Getty Images AJ Pritchard und seine Ex Abbie Quinnen im Juli 2022 in London

Instagram / zarazoffany Zara Zoffany im August 2022

