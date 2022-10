Stolze Singlelady: Abbie Quinnen elegant in schwarzem Anzug

Abbie Quinnen genießt das Single-Dasein! Der Webstar musste erst vor zwei Wochen die Trennung von ihrem Ex-Freund AJ Pritchard (27) verkraften. Der Tänzer soll mittlerweile sogar schon eine neue Freundin haben, denn er wurde beim Knutschen mit der Influencerin Zara Zoffany erwischt. Doch die neue Liebe ihres Verflossenen scheint kein Problem zu sein – denn Abbie strahlte jetzt auf einem Event vor Selbstbewusstsein!

Am Mittwochabend besuchte Abbie eine Modenschau. Daily Mail veröffentlichte die Fotos, die die Blondine lachend und offenbar glücklich zeigen – von Traurigkeit keine Spur. In ihrem schwarzen, rückenfreien Hosenanzug und mit offenen hellblonden Haaren setzte sie auf einen eleganten, aber nicht extravaganten Look. Auch damit war sie ein echter Hingucker. Bei der Veranstaltung traf sie außerdem noch eine Leidensgenossin: Abbie posierte zusammen mit Maura Higgins. Die Teilnehmerin der britischen Version von Love Island trennte sich zuvor von AJs Bruder Curtis Pritchard (26).

Abbie scheint die Hürden der vergangenen Wochen mittlerweile überwunden zu haben. Als die ersten Gerüchte einer möglichen Trennung mit AJ laut wurden, schien es noch, als habe sie richtig zu leiden. Insider behaupteten, sie sei am Boden zerstört und habe nicht damit gerechnet, dass AJ die Beziehung beendet. Zuvor wirkte es so, als sei ihre Bindung gefestigter denn je.

Abbie Quinnen und AJ Pritchard

Curtis Pritchard und Maura Higgins

Abbie Quinnen, Tänzerin

